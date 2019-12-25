В Петербурге вор вынес из квартиры начальника склада валюту и бриллианты

Общий ущерб составил 257,5 тысяч рублей.

Вечером 23 февраля в полицию Кировского района Петербурга обратился 58-летний мужчина, работающий начальником склада, и заявил об ограблении своей квартиры. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Вор проник в трехкомнатную квартиру на седьмом этаже дома №15/2 на улице Козлова, повредив замок входной двери. Преступник прихватил с собой 15 тысяч рублей, 250 долларов, золотые серьги и кольцо с бриллиантами, золотые цепочки и кулоны, а также комплект серебряных колец. Общий ущерб составил 257,5 тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. На месте происшествия нашли отпечатки пальцев.

Ранее в Ленобласти разыскали вора, обокравшего три частных дома в Ломоносове и Петергофе.

Фото: Piter.TV