В Кирове 2-летний ребенок провалился в глубокую яму во время прогулки в детском саду

Появились фотографии и видео с места происшествия.

Сегодня, 27 апреля, на утренней прогулке в детском садике на улице Маклина произошло серьезное ЧП: ребенок провалился в 2-метровую яму.

В районе 11 часов 2-летний мальчик провалился в буквальном смысле сквозь землю. Ребенка в срочном порядке госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает. На месте происшествия работают следователи. На месте сейчас работает следственно-оперативная группа в составе следователя и руководителя следственного отдела СУ СКР по Кировской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По предварительной версии, яма образовалась из-за обвала грунта.

Фото: Следком

Видео: YouTube/ Свойкировский портал