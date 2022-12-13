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В Кирове водитель переполненного автобуса уснул за рулем и врезался в фонарь

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На Производственной улице пострадали 28 человек.

На территории российского города Киров водитель переполненного автобуса уснул за рулем общественного транспорта, после чего влетел в опору освещения. Об этом рассказали журналисты Telegram-канала BAZA. Авторы поста в социальных сетях объяснили, что в результате автомобильной аварии пострадали 28 человек. Инцидент зафиксирован днем 27 апреля по Производственной улице. Управление за автобусом потерял 62-летний местный житель. Всем пассажирам потребовалась помощь медицинского персонала, однако большинству из пациентов врачи помогли на месте событий. Еще четырех человек пришлось госпитализировать. Известно, что в списке пострадавших значатся трое несовершеннолетних граждан. В настоящее время местные правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ.

При столкновении двух иномарок на Муринской дороге пострадали водитель, один ребёнок и двое взрослых пассажиров.

Фото и видео: Telegram / BAZA

Теги: автобус, киров, общественный транспорт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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