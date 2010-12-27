В Кингисеппе из частного дома украли ружье и патроны

Вор проник в помещение, отжав входную дверь.

В Кингисепкском районе Ленобласти из частного дома украли электроинструменты, а также ружье с патронами. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Мужчина 66-и лет обратился в полицию 6 ноября. Он заявил, что в период с 20:00 5 ноября по 18:00 6 ноября, в его дом, расположенный на улице Слепнева проник вор и совершил ограбление. Домушник отжал входную дверь, и, проникнув в помещение, взломал стальной сейф. В нем он обнаружил гладкоствольное ружье патроны, электролобзик и перфоратор. С этой наживой он скрылся с места преступления.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. (кража). Преступника уже разыскивают.

Ранее мы сообщали, что в одном из частных домов вор похитил имущество, стоимость которого превышает миллион рублей.

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