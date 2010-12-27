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Вор похитил более миллиона рублей из частного дома в Ленобласти
Сегодня, 10:54
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arteliseev

Вор похитил более миллиона рублей из частного дома в Ленобласти

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Он совершил ограбление, пока хозяйки не было дома.

Как сообщило ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в деревне Сухое, расположенной в  Кировском районе, неизвестный вор похитил из частного дома имущества более чем на миллион рублей. Об этом в полицию сообщила хозяйка жилища. 

Ограбление произошло утром 6 ноября. В промежуток между 7:10 и 8:20, домушник отжал стеклопакет входной двери, проник в помещение и украл один миллион рублей, а также ювелирные украшения и компьютеры. Общая сумма ущерба составила 1,15 млн рублей. Хозяйка в момент ограбления отсутствовала. 

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Преступника уже разыскивают.

Ранее мы сообщали, что суд отменил оправдательный приговор экс-замглавы петербургского УФСИН.

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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