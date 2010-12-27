Суд отменил оправдательный приговор экс-замглавы петербургского УФСИН

Сергей Мойсеенко проходит по делу о подстрекательстве к покушению на убийство.

Дело бывшего заместителя начальника УФСИН РФ по Петербургу и области Сергея Мойсеенко направлено на новое рассмотрение. Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор в отношении подозреваемого, сообщило "78.ru".

В июне 2019 суд оправдал Мойсеенко по делу об убийстве сотрудника регионального управления ФСИН Николая Чернова. Погибший курировал строительство СИЗО "Кресты". Приговор обжаловала прокуратура и вдова Чернова.

Кроме того, Мойсеенко был фигурантом дела о взятках в отношении бывшего руководителя компании "Петроинвест" Руслана Хамхоков. По версии следствия, Мойсеенко получил не менее 388 миллионов рублей через посредников.

Теперь дело о подстрекательстве к покушению на убийство направлено в Ленинградский областной суд.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд закрыл дело о массовом ДТП на Невском проспекте.

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