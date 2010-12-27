Суд закрыл дело о массовом ДТП на Невском проспекте. Стороны примирились

Потерпевшим загладили причиненный вред.

Куйбышевский районный суд закрыл уголовное дело в отношении Павла Микулича и Олега Ходько, обвиненных в нарушении ПДД, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом 6 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов города.

30 декабря прошлого года Микулич, двигаясь по Невскому проспекту в сторону Караванной улицы, решил не дожидаться переключения красного сигнала светофора на зеленый и поехал во время переключения красного на желтый. В тот же момент водитель Ходько, двигавшийся по набережной реки Фонтанки к Итальянской улице, вовремя не остановился перед светофором и продолжил двигаться через перекресток на красный свет. В результате оба автомобиля столкнулись на том самом перекрестке.

Удар вынес одну из машин на тротуар у дома №66 по Невскому проспекту, где автомобиль наехал на пешеходов, ожидавших зеленый сигнал светофора. Четверо получили тяжкие травмы, одному был причинен вред средней тяжести, легкими травмами отделались два человека.

Потерпевшие в суде заявили о примирении с обвиняемыми водителями, поскольку каждый из них загладил причиненный вред и принес извинения. Суду потерпевшие пешеходы пояснили, что ни материальных, ни моральных претензий к обвиняемым у них не осталось.

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