Экс-заместителя главы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти задержали по делу о взятке

Выяснилось, что при строительстве крупнейшего СИЗО в Европе не обошлось без взяток.

Вечером в пятницу, 14 июня, стало известно о повторном задержании Сергея Мойсеенко - бывшего заместителя главы ГУ ФСИН РФ по Петербургу и Ленобласти. Как сообщили в ТАСС, его задержали по подозрению в получении взятки при строительстве СИЗО "Кресты-2".

В правоохранительных органах уточнили, что Мойсеенко был задержан у здания суда Ленинградской области. Там оглашали оправдательный вердикт по делу об убийстве сотрудника управления ФСИН Николая Чернова, курировавшего строительство "Крестов". По версии следствия, Мойсеенко предлагал убить Чернова Сабиру Садыкову, который обратился за помощью к коммерсанту Игорю Захарову. По версии правоохранительных органов, он и передал орудие убийства - пистолет.

Захаров и Мойсеенко находились под стражей, однако после объявления оправдательного приговора второго снова задержали.

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