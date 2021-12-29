В Казахстане и Киргизии сообщили о перебоях в подаче электроэнергии

Отключение света выявлено в столицах трех государств.

Перебои с подачей электроэнергии начались 25 января в Киргизии, Казахстане и Узбекистане. Об этом пишет РБК, ссылаясь на региональные средства массовой информации. Отключение электричества выявлено в столицах трех государств.

В администрации Алма-Аты сообщили, что перебои связаны с падением напряжения в сети. Были произведены работы по переподключению. На данный момент удалось восстановить напряжение на половине линий электропередачи.

В Бишкеке электричество отключилось около полудня, вследствие чего произошли перебои с подачей воды в дома. Без света также остались жители некоторых районов Чуйской и Иссык-Кульской областей.

В Ташкенте из-за отключения электричества перестало работать метро. Минэнергетики Узбекистана сообщило, что масштабные отключения света в отдельных субъектах страны связаны с крупной аварией в энергосистеме.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, сколько денег уходит на содержание республики.

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