  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:29
75
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Калужской области упал неопознанный объект

0 0

Власти региона рассказали об обстановке.

Утром 1 июня "неопознанный объект" упал на территории Калужской области. Правительство российского региона объяснило, что этот предмет взорвался, после чего образовал воронку. Никто из местных жителей не пострадал. На земле также не зафиксировано никаких повреждений. В настоящее время на месте инцидента работают экстренные службы и правоохранительные органы, представители ГУ МЧС.

В 10:11 первого июня в Дзержинском районе Калужской области, в поле около поселка Товарково упал неопознанный объект.

пресс-служба местной администрации

Фото и видео: Telegram / BAZA, 112

Теги: владислав шапша, калужская область, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии