В Калининском районе владельцы заперли на несколько дней в машине собаку

В среду, 27 марта, петербуржцы обеспокоились состоянием собаки, которая уже несколько дней находится в запертой машине. Соответствующей историей горожане делятся в соцсетях.
Инцидент произошел на Чугунной улице.
Припаркована несколько дней Нива ,с собакой в машине. Не известно, ездит ли владелец
отмечает местный житель
На кадрах видно, что достаточно большой пес спит на переднем сидении машины. В каком состоянии находится четвероногий не установлено.
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Фото:признавашки дтп и чп/петербург
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