В Калининском районе владельцы заперли на несколько дней в машине собаку

Горожане разыскивают недобросовестного хозяина.

В среду, 27 марта, петербуржцы обеспокоились состоянием собаки, которая уже несколько дней находится в запертой машине. Соответствующей историей горожане делятся в соцсетях.

Инцидент произошел на Чугунной улице.

Припаркована несколько дней Нива ,с собакой в машине. Не известно, ездит ли владелец отмечает местный житель

На кадрах видно, что достаточно большой пес спит на переднем сидении машины. В каком состоянии находится четвероногий не установлено.

Ранее мы сообщали о том, что Видео: в Апраксином переулке несколько нарядов полиции пытались угомонить буйных горожан

Фото:признавашки дтп и чп/петербург