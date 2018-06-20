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В Калининском районе владельцы заперли на несколько дней в машине собаку
Сегодня, 21:09
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IRINA_CHALKINA

В Калининском районе владельцы заперли на несколько дней в машине собаку

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Горожане разыскивают недобросовестного хозяина.

В среду, 27 марта, петербуржцы обеспокоились состоянием собаки, которая уже несколько дней находится в запертой машине. Соответствующей историей горожане делятся в соцсетях.

Инцидент произошел на Чугунной улице.

Припаркована несколько дней Нива ,с собакой в машине. Не известно, ездит ли владелец

отмечает местный житель

На кадрах видно, что достаточно большой пес спит на переднем сидении машины. В каком состоянии находится четвероногий не установлено. 

Ранее мы сообщали о том, что Видео: в Апраксином переулке несколько нарядов полиции пытались угомонить буйных горожан 

Фото:признавашки дтп и чп/петербург

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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