Инцидент произошел на улице Ушинского. К счастью, ребенок остался жив.

Вечером 29 августа, на на улице Ушинского в Калининском районе сбили ребёнка. Очевидцы сообщают, что ребенок не пострадал.

Ребенок жив, пп далеко, лежачих нет сообщает очевидец

Также автолюбители отмечают, что несовершеннолетний был с младшей сестрой, девочка не пострадала.

Причину случившегося инцидента прохожие пока не назвали. По одной из версий дети перебегали дорогу.

На месте происшествия работают медики.

Ранее мы сообщали о том, что в Кировском районе КАМАЗ столкнулся с тремя легковыми машинами.

Фото: ДТП и ЧП Сантк-Петербург/ВК