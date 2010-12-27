Вечером 29 августа, на на улице Ушинского в Калининском районе сбили ребёнка. Очевидцы сообщают, что ребенок не пострадал.
Ребенок жив, пп далеко, лежачих нет
сообщает очевидец
Также автолюбители отмечают, что несовершеннолетний был с младшей сестрой, девочка не пострадала.
Причину случившегося инцидента прохожие пока не назвали. По одной из версий дети перебегали дорогу.
На месте происшествия работают медики.
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Фото: ДТП и ЧП Сантк-Петербург/ВК