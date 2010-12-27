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В Калининском районе сбили ребёнка
Сегодня, 19:33
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IRINA_CHALKINA
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В Калининском районе сбили ребёнка

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Инцидент произошел на улице Ушинского. К счастью, ребенок остался жив.

Вечером 29 августа, на на улице Ушинского в Калининском районе сбили ребёнка. Очевидцы сообщают, что ребенок не пострадал.

Ребенок жив, пп далеко, лежачих нет

сообщает очевидец

Также автолюбители отмечают, что несовершеннолетний был с младшей сестрой, девочка не пострадала. 

Причину случившегося инцидента прохожие пока не назвали. По одной из версий дети перебегали дорогу. 

На месте происшествия работают медики. 

Ранее мы сообщали о том, что в Кировском районе КАМАЗ столкнулся с тремя легковыми машинами.

Фото: ДТП и ЧП Сантк-Петербург/ВК

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Теги: в калининском районе сбили ребёнка , калининский район , улица ушинского сбили ребенка
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

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