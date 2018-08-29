В Кировском районе КАМАЗ столкнулся с тремя легковыми машинами

В Кировском районе Ленинградской области произошло крупное ДТП. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.
На 1480-ом километере трассы Е105, недалеко от села Путилово Кировского района Ленинградской области столкнулись КАМАЗ и три легковых автомобиля. Корреспондент передает, что пока нет никакой информации о пострадавших, но на месте уже находятся бригада скорой помощи и МЧС.
Также в течение последних часов в поселке Всеволожского района столкнулись кран и грузовик и на проспекте Большевиков во время ДТП мужчина разбил голову
Видео: Piter.TV