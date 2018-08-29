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В Кировском районе КАМАЗ столкнулся с тремя легковыми машинами

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Пока что нет никакой информации о пострадавших, но на месте уже находятся бригада скорой помощи и МЧС.

В Кировском районе Ленинградской области произошло крупное ДТП. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

На 1480-ом километере трассы Е105, недалеко от села Путилово Кировского района Ленинградской области столкнулись КАМАЗ и три легковых автомобиля. Корреспондент передает, что пока нет никакой информации о пострадавших, но на месте уже находятся бригада скорой помощи и МЧС.

Также в течение последних часов в поселке Всеволожского района столкнулись кран и грузовик и на проспекте Большевиков во время ДТП мужчина разбил голову

Видео: Piter.TV

Теги: авария , дтп , камаз , ленобласть
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП

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