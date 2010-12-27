В Калининском районе появятся два молодежных клуба

Клубы откроются на Кондратьевском проспекте и проспекте Непокоренных. Об этом журналистам рассказал глава районной администрации Василий Пониделко.

В Калининском районе Петербурга откроются два молодежных клуба. Об этом журналистам сообщил глава районной администрации Василий Пониделко, передает "Петербургский дневник".

Новые объекты появятся на Кондратьевском проспекте и проспекте Непокоренных. Клубы начнут работу уже с 1 сентября.

Глава города Александр Беглов добавил, что молодежь имеет право на молодёжные кафе, клубы и общественные пространства.

Ранее на сайте: Александр Беглов рассказал о подготовке к майским праздникам.