В Калининском районе появятся два молодежных клуба

В Калининском районе Петербурга откроются два молодежных клуба. Об этом журналистам сообщил глава районной администрации Василий Пониделко, передает "Петербургский дневник".
Новые объекты появятся на Кондратьевском проспекте и проспекте Непокоренных. Клубы начнут работу уже с 1 сентября.
Глава города Александр Беглов добавил, что молодежь имеет право на молодёжные кафе, клубы и общественные пространства.
Ранее на сайте: Александр Беглов рассказал о подготовке к майским праздникам.
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