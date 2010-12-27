В Калининском районе открылся стрелковый комплекс на базе спортшколы

Учащиеся спортивной школы смогут учиться стрелять из учебного оружия.

В Калининском районе Петербурга открылся новый стрелковый клуб. Он располагается на территории спортивной школы олимпийского резерва под номером 3. Днем 21 сентября представители Смольного проверили состояние объекта и оценили его доступность. Чиновникам выдали учебное оружие и разрешили пострелять по мишеням.

Наши ребята выступают на чемпионатах России. Уверен, что с появлением тира результаты станут более весомыми объясняет журналистам директор спортшколы Дмитрий Васильев

Создатели комплекса отметили, что заведение оборудовано уникальным антирикошетным покрытием. Также зал оборудован пулеулавливателем. С таким обеспечением клуб может принимать соревнование любого уровня сложности.

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