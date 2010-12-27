В Калининском районе открылся стрелковый комплекс на базе спортшколы

В Калининском районе Петербурга открылся новый стрелковый клуб. Он располагается на территории спортивной школы олимпийского резерва под номером 3. Днем 21 сентября представители Смольного проверили состояние объекта и оценили его доступность. Чиновникам выдали учебное оружие и разрешили пострелять по мишеням.
Наши ребята выступают на чемпионатах России. Уверен, что с появлением тира результаты станут более весомыми
объясняет журналистам директор спортшколы Дмитрий Васильев
Создатели комплекса отметили, что заведение оборудовано уникальным антирикошетным покрытием. Также зал оборудован пулеулавливателем. С таким обеспечением клуб может принимать соревнование любого уровня сложности.
Ранее Piter.tv писал о том, что в Ржевском лесопарке открылись пятые "Чистые игры".
Фото: Pixabay.com
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