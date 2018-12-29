Кроме этого, задействованы 36 единиц механизированной уборочной техники.

В пятницу, 11 января, в Калининском районе на помощь дворникам "вышли" тюнингованные УАЗы. Об этом информирует администрация района.

Так, предприятие "Северное", которое отвечает за уборку улично-дорожной сети и тротуаров, провело тюнинг автомобилей УАЗ,. Они оборудованы отвалами для уборки снега.

На помощь ручному труду пришёл "железный конь" отмечают в ведомстве

Кроме этого, в пресс-службе сообщили, что задействованы 36 единиц механизированной уборочной техники и 761 дворник.

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Фото:Калининский район - территория развития/вк