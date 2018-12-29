В пятницу, 11 января, в Калининском районе на помощь дворникам "вышли" тюнингованные УАЗы. Об этом информирует администрация района.
Так, предприятие "Северное", которое отвечает за уборку улично-дорожной сети и тротуаров, провело тюнинг автомобилей УАЗ,. Они оборудованы отвалами для уборки снега.
На помощь ручному труду пришёл "железный конь"
отмечают в ведомстве
Кроме этого, в пресс-службе сообщили, что задействованы 36 единиц механизированной уборочной техники и 761 дворник.
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Фото:Калининский район - территория развития/вк
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