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В Калининском районе на помощь дворникам "вышли" тюнингованные УАЗы

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Кроме этого, задействованы 36 единиц механизированной уборочной техники.

В пятницу, 11 января, в Калининском районе на помощь дворникам "вышли" тюнингованные УАЗы. Об этом информирует администрация района.

Так, предприятие "Северное", которое отвечает за уборку улично-дорожной сети и тротуаров, провело тюнинг автомобилей УАЗ,. Они оборудованы отвалами для уборки снега. 

На помощь ручному труду пришёл "железный конь"

отмечают в ведомстве

Кроме этого, в пресс-службе сообщили, что задействованы 36 единиц механизированной уборочной техники и 761 дворник.

Ранее мы сообщали о том, что На петербургской бирже выросли цены на бензин

Фото:Калининский район - территория развития/вк

 

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Теги: калининский район, уборка снега калининский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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