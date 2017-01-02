В Калининском районе Петербурга легковушка влетела в маршрутку

Информация о пострадавших уточняется.

В Калининском районе Петербурга произошла авария с участием легковушки и маршрутки, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Авария произошла на перекрестке Светлановского проспекта с улицей Академика Байкова. Автомобиль "Хендай" врезался в маршрутку.

Как видно на фотографиях с места происшествия, легковушка так сильно врезалась в маршрутку, что у нее разломан капот. Автомобиль наполовину оказался под общественным транспортом.

Информация о пострадавших уточняется. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге с рельсов сошел трамвай.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"