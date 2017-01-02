Видео: в Петербурге с рельсов сошел трамвай

Момент ДТП попал на камеру.

В Петербурге вечером, 26 декабря, с рельсов сошел трамвай. Об этом рассказал корреспондент Piter.TV.

Происшествие случилось на Светлановском проспекте, 107. На видео с места ДТП видно, как трамвай заворачивает, когда внезапно его задняя часть выезжает с рельс на асфальт.

Фотографию сломавшегося трамвая разместили и в соцсетях.

"На этом перекрестке трамваи регулярно сходят с рельс уже больше 40 лет подряд", – написал один из пользователей.

В ДТП никто не пострадал. По факту происшествия проводится проверка.

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Видео: Piter.TV