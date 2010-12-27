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В Калининском районе Петербурга грабитель вынес из квартиры ювелирные украшения
Сегодня, 10:33
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arteliseev

В Калининском районе Петербурга грабитель вынес из квартиры ювелирные украшения

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Он проник взломал дверь при помощи подбора ключей.

В воскресенье, 3 ноября, в полицию Калининского района обратилась 39-летняя женщина и сообщила о пропаже ювелирных украшений. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Софьи Ковалевской. Медвежатник смог взломать дверь квартиры при помощи подбора нужного ключа. Его добычей стали ювелирные украшения и 100 евро. 

Полиция уже возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Приняты меры для поимки преступника.

Ранее мы сообщали, что несовершеннолетняя петербурженка стала жертвой педофила в сети.

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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