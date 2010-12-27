Несовершеннолетняя петербурженка стала жертвой педофила в сети

Для совершения злодеяния, он прикинулся известным блогером.

В субботу, 2 ноября, в полицию Калининского района обратилась 33-летняя женщина, и заявила, что накануне ее дочь стала жертвой педофила. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 1 ноября, неизвестный, притворившись известным белорусским блогером, начал общаться с 10-летней девочкой в социальной сети Instagram. В ходе общения злоумышленник вынудил девочку отправить ему свои фотографии в обнаженном виде.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что "кибер-террористы" угрожают взорвать вокзалы и аэропорт Петербурга.

Фото: pixabay.com