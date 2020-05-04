В Калининградской области отказались работать около 350 медиков

За время эпидемии от инфекции скончалось не менее 70 медиков.

В Калининградской области 350 человек из числа медецинского персонала отказались выходить на работу. Об этом сообщил глава регионального Минзрава Александр Кравченко.

По словам чиновника "оказывать медицинскую помощь" отказались 100 врачей и 250 среднего медперсонала.

По факту у нас 350 человек из системы еще до начала всей коронавирусной истории "встали и вышли

Александр Кравченко

Министр объяснил действия сотрудников страхом заразиться коронавирусной инфекцией.

Ранее главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что число заболевших среди медицинского персонала постепенно увеличивается. За время эпидемии от инфекции скончалось не менее 70 медиков.

Видео: YouTube / SAIT