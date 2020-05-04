В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России

С начала эпидемии в РФ зарегистрировано 145 268 случаев заражения COVID-19.

Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико назвал пути распространения коронавируса в России. Слова специалиста приводит "Российская газета".

Специлист рассказал, что вначале вирус появился в россии с туристами, вернувшимися из европейских стран. В данный же момент ситуация перешла в другую фазу развития, когда заражения происходят внутри городов. Академик отметил, что в последнее время увеличилось число заболевших среди медицинского персонала, в домах престарелых, воинских учреждениях и других подобных организациях.

С начала эпидемии в РФ зарегистрировано 145 268 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. За сутки от коронавируса в России излечилось 1 456 человек. За весь период пандемии — 18 095 человек.

Видео: kremlin.ru