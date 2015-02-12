В Калининграде на первом этаже жилого дома прогремел взрыв газа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
Инцидент произошел вечером 7 августа на улице Машиностроительной. В результате взрыва оказалось выбито окно на одном из балконов. Разрушений несущих конструкций не зафиксировали. Пострадавших нет. Сотрудники МЧС выясняют подробности происшествия.
Фото: МЧС Калининградской области
