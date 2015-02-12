  1. Главная
В Калининграде на первом этаже жилого дома прогремел взрыв газа
Сегодня, 9:06
164
В результате взрыва оказалось выбито окно на одном из балконов.

В Калининграде на первом этаже жилого дома прогремел взрыв газа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Инцидент произошел вечером 7 августа на улице Машиностроительной. В результате взрыва оказалось выбито окно на одном из балконов. Разрушений несущих конструкций не зафиксировали. Пострадавших нет. Сотрудники МЧС выясняют подробности происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Северной Осетии специалисты обезвредили авиабомбу времен ВОВ.

Фото: МЧС Калининградской области

