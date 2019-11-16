В Калининграде 40-летняя женщина устроила в сауне притон по оказанию интим услуг

В сауне ежедневно "дежурили" 5 женщин.

В Калининграде полиция прикрыла притон с проститутками.

МВД по Калининградской области сообщает, что сотрудниками МВД была прекращена деятельность притона по оказанию интимных услуг. 40-летняя местная жительница в Ленинском районе Калининграда в банном комплексе устроила публичный дом. Ежедневно в сауне дежурили 5 жриц любви. Женщина занималась наймом персонала, поиском клиентов, рекламой и другой организаторской деятельностью.

Задержание происходило при поддержке Росгвардейцев. На сутенершу заведено уголовное дело по статье "организация занятия проституцией". Сейчас она находится по подписке о невыезде.

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Видео: МВД МЕДИА