На данный момент ведутся работы по переустройству инженерных сетей и армирующего каркаса.

В КРТИ отчитались о строительстве Московско-Дунайской развязки. Стартовала заливка железобетонной плиты проезжей части второго путепровода. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Специалисты на 50 процентов выполнили устройство фундаментов опор и подпорных стен основного хода и съездов. Кроме того, строители смонтировали 5 тыс. тонн металлоконструкций пролетного строения.

На данный момент ведутся работы по переустройству инженерных сетей и армирующего каркаса. Затем специалисты займутся оборудованием гидроизоляционного и защитного слоев. После этого они начнут укладывать дорожную одежду.

Работы планируют сдать в 2024 году. Развязка разрузит дорожную сеть в Московском и Пушкинском районе.

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