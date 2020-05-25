В Ивановской области сотрудники ДПС спасли из огня 5-летнюю девочку и ее маму

В сети опубликовано видео с пожаром.

В Ивановской области полицейские спасли из пожара маленькую девочку и маму.

ГУ МВД по Ивановской области сообщает, что в городе Комсомольске во время патрулирования улиц сотрудники ДПС спасли из горящей квартиры женщину и 5-летнего ребенка. Полицейские рассказали, что увидели густой дым из окна на 2 этаже, а в окне на 3ем этаже женщину с ребенком. Сотрудники МВД не растерялись, подставили лестницу и спасли сначала девочку, а потом и ее маму.

Благодаря грамотным, своевременным и самоотверженным действиям сотрудников Госавтоинспекции спасенные не пострадали

Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

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Видео: ГУ МВД РФ по Ивановской области