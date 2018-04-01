В Ивановской области пенсионерка погибла при падении на нее наледи с крыши

Следком опубликовал фотографию с места происшествия.

Сегодня утром, 1 апреля, в городе Юрьевец Ивановской области женщину убила наледь, упавшая на нее с крыши многоквартирного дома.

Трагедия произошла на улице Подгорная у дома №4. Фрагмент наледи упал на женщину 1939 года рождения. От полученных травм женщина скончалась. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека".

Услуги по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту общего имущества данного многоквартирного дома оказывает ОАО "Домоуправление" (управляющая организация).

В настоящее время сотрудниками СУ СК России по Ивановской области проводится осмотр места происшествия, неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, на установление лица, непосредственно ответственного за содержание общего имущества дома 4 по ул. Подгорной г. Юрьевца и производство работ по очистке крыши здания от снега и наледи. СУ СК РФ по Ивановской области

Расследование уголовного дела продолжается. В СМИ появилась информация, что управляющей компании еще неделю назад было дано указание очистить крыши от наледи, но компания это проигнорировала.

Фото: СУ СК РФ по Ивановской области