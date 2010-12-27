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В Ивановской области два следователя СК погибли в ДТП
Сегодня, 8:43
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MShaffter

В Ивановской области два следователя СК погибли в ДТП

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Водитель в тяжелом состоянии в больнице.

Накануне, 26 сентября, в автомобильной аварии погибли два следователя Следственного Комитета по Ивановской области.

Сообщается, что водитель (1995 года рождения) автомобиля Volkswagen Tiguan, в котором ехали 2 следователя СК, не справился с управлением и врезался в грузовик, стоявший на обочине. В результате мощного столкновения два пассажира 1989 и 1979 годов рождения погибли на месте ДТП. Водитель в тяжелом состоянии госпитализирован. Водитель "КАМАЗа" 1990 года рождения не пострадал.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Ранее: Следователь из Подольска похищала автомобили умерших людей.

Фото: УМВД по Ивановской области

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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