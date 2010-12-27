В Подольске следователь похищала автомобили умерших

Пока собирали сведения, следователь успела скрыться.

В подмосковном Подольске полицейский-следователь похищала с подельниками машины умерших людей.

Телеграм-канал "112" раскрыл схему преступления. Светлана С. находила в базе ГИБДД автомобили, чьи владельцы только что умерли. Преступники разыскивали эти машины, грузили на эвакуатор и увозили в неизвестном направлении.

Прогорела Светлана с подельниками из-за бюрократических проволочек. Она похитила автомобиль, который умерший владелец незадолго до смерти успел продать. Новый владелец не успел его переоформить на себя. Когда новый владелец вышел утром на улице и не обнаружил своей новой "лошадки", обратился в полицию. Эвакуатор с угнанной машиной вскоре задержали. Подельники хотели свалить всю вину на следователя, но по переписке в телефоне выяснились подробности.

Пока в МВД собирали сведения, Светлана и ее сообщник скрылись.

Фото: Piter.TV