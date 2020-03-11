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В Италии число случаев заражения коронавирусом выросло на две тысячи

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Всего в стране выявлено 12 тысяч случаев заражения.

За сутки количество зараженных коронавирусом в Италии выросло на две тысячи человек. Об этом сообщили в Службе гражданской обороны страны.

Согласно данным всего в государстве выявлено 12 тысяч случаев заражения. От болезни скончалось 827 человек.

Всего в мире известно о более 117 тысяч больных вирусом вирусом COVID-19 и более 4000 тысячах умерших. 

На фоне вспышки РФ ограничила авиасообщение с Германией, Испанией, Италией и Францией. В самой России зафиксировано восемь случаев заболевания.

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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