В Италии число случаев заражения коронавирусом выросло на две тысячи

Всего в стране выявлено 12 тысяч случаев заражения.

За сутки количество зараженных коронавирусом в Италии выросло на две тысячи человек. Об этом сообщили в Службе гражданской обороны страны.

Согласно данным всего в государстве выявлено 12 тысяч случаев заражения. От болезни скончалось 827 человек.

Всего в мире известно о более 117 тысяч больных вирусом вирусом COVID-19 и более 4000 тысячах умерших.

На фоне вспышки РФ ограничила авиасообщение с Германией, Испанией, Италией и Францией. В самой России зафиксировано восемь случаев заболевания.