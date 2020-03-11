РФ ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Италией и Францией

Точные сроки нормализации полетов пока не указаны.

С 13 марта РФ из-за коронавируса ограничивает авиасообщение с Францией, Испанией, Германией и Италией. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на оперативный штаб. Точные сроки нормализации полетов пока не указаны.

Помимо этого с пятницы РФ перестанут выдавать визы итальянцам.

Напомним, что согласно последним данным, вирусом COVID-19 заразилось более 117 тысяч человек по всему миру. От заражения скончалось более 4000 тысяч больных.

Ранее стало известно о восьми новых заболевших на территории России.