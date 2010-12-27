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В Иркутске стаффорширский терьер вцепился женщине в лицо и был зарублен топором
Сегодня, 12:28
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lesjasap
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В Иркутске стаффорширский терьер вцепился женщине в лицо и был зарублен топором

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4 сентября в иркутской пятиэтажке стаффордширский терьер напал на людей.

Пресс-служба Иркутского МВД рассказала, что агрессивный пес напал на людей из-за попытки надеть на него намордник. Как стало известно, пес не принадлежал потерпевшим. Незадолго до происшествия, молодая пара сдала комнату в коммунальной квартире владельцу собаки. Однако, новый квартирант в течение нескольких дней не появлялся дома, в котором запер терьера. Хозяева квартиры решили покормить пса и зашли внутрь помещения, в котором на них и было совершено нападение. 
 
Пес вцепился женщине в лицо и мужчина решил защитить жену. На собаку удалось надеть поводок и вывести в подъезд дома, но животное продолжало вырываться. После этого по сообщению мужчины, он был вынужден ударить собаку топором в целях самозащиты. Стаффордширский терьер скончался от раны. 
 
Однако, пресс-служба МВД сомневается, что все было именно так. По словам полицейских, после убийства собаки мужчина подвесил труп животного в подъезде. 
 
Теперь следствие рассматривает инцидент с точки зрения жестокого обращения с животным. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают владельца собаки, который оставил животное без присмотра на такой долгий срок. 
Теги: агрессивные животные , иркутск , нападение
Категории: Новости России

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