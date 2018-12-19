В Иркутске четверо мужчин с охотничьим ружьем обстреливали машины на дороге

Одного человека они убили выстрелом в спину. Также 21-летнюю девушку поранили ножом.

В Иркутской области арестованы обвиняемые в убийстве мужчины на автодороге "Вилюй". Четверо вооруженных мужчин не только убили человека, но угнали машину и ранили несколько человек. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации.

Следственным управлением СК России по Иркутской области предъявлено обвинение четверым мужчинам, совершившим ряд преступлений в ночное время с 22 на 23 февраля 2019 года. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч.4 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), п. "з" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений), ч.3 ст.30 п.п. "а, ж, з" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений), ч.4 ст.166 УК РФ (угон транспортного средства, совершенный с применением насилия). Следственный комитет Российской Федерации

По данным следствия, в ночь с 22 на 23 февраля задержанные перегородили своим авто (в ГИБДД не зарегистрировано) проезжую часть и тормозили другие машины. Остановив первое ТС, они заставили выйти из-за руля водителя и выстрелили ему в спину. По дороге в больницу он скончался. У остальных пассажиров забрали деньги, ценные вещи. Во время этого ограбления была ранена ножом 21-летняя девушка погибшего водителя. Злоумышленники оставили свой автомобиль на дороге и поехали на автомобиле потерпевших.





После этого злоумышленники попытались угнать еще один автомобиль и начали на ходу обстреливать его из ружья. Водитель внедорожника смог скрыться и позвонить в полицию. Мужчины, опасаясь погони, бросили угнанный автомобиль и пересели на такси. В задержании были задействованы более 50 полицейских, сотрудники СОБРа. Такси было остановлено, мужчины задержаны, оружие и другие улики изъяты.





Задержанные - уроженцы г. Братска и Братского района, в возрасте от 23 до 29 лет. Следователями СКР установлено, что ранее они привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Инцидент Иркутск/ ВК

Видео: Следком РФ