В Индии вновь прошел ураган: более 40 человек погибло

В сети опубликовано видео смертоносной бури.

Накануне, 13 мая, на Индию вновь обрушилась смертоносная буря, которая унесла жизни более 40 человек. С начала мая это уже третий сильный ураган. 3 мая из-за песчаной бури погибло около 120 человек и 250 человек получили различные травмы.

В минувшее воскресенье на страну вновь обрушился ураган, который сопровождался пыльным ураганным ветром, грозой и градом. Как сообщает Times of India, больше всего от урагана пострадал штат Уттар-Прадеш, там погибло 18 человек и 28 получили различные травмы. 12 человек погибли в Западной Бенгалии. Девять человек были убиты молнией, а трое ранены в районах Срикакулам и Кадапа штата Андхра-Прадеш. По меньшей мере два человека погибли и более 18 получили ранения в Дели после шквала пыльной бури, порывы которой достигали 109 км в час.

Видео:DDNews