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Песчаная буря в Индии унесла более 100 жизней, более 250 получили ранения

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В сети опубликовано видео смертоносной песчаной бури, снятое очевидцами.

В Индии прошла песчаная буря, которая считается по праву самой сильной за последние 20 лет.

В результате бури уже более 100 погибших, по данным некоторых индийских СМИ погибших более 125 человек. Более 250 человек получили различные травмы. Большинство погибших нашли под завалами собственных домов. Более всего пострадал город Агра. Многие местные жители оказались в ловушках своих обрушенных жилищ. 

На опубликованных кадрах из Индии видно насколько сильный ветер, который несет с собой непроглядную тучу песка.

Накануне Piter.TV публиковал видео из Канзаса, где пронеслась серия мощных торнадо.

Видео: YouTube

Теги: больше 100 погибших , в мире , индия , песчаная буря , погибли
Категории: Лента новостей Происшествия Мировые новости Общество

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