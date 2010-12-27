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В Иерусалиме установят памятник защитникам блокадного Ленинграда
Вчера, 23:59
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Sheker
173

В Иерусалиме установят памятник защитникам блокадного Ленинграда

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Скульптором и архитектором проекта выступили петербургские авторы

В Иерусалиме могут установить монумент в честь подвига защитников и жителей Ленинграда в годы блокады. Первый заместитель председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Сергей Макаров обсудил это предложение с мэром Иерусалима Ниром Баркатом.

Мэру Иерусалима был продемонстрирован проект памятника, который создали петербургские скульптор и архитектор. Нир Баркат поддержал данный проект. Открытие монумента планируется в 2018 году. Изготовление памятника будет осуществлено за счет спонсорских средств.


 

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Категории: Лента новостей Новости СПб Мировые новости

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