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В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 5,3

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Всего в воскресенье 22 марта неподалеку от Загреба произошло два землетрясения.

Утром в воскресенье, 22 марта, неподалеку от столицы Хорватии Загреба были зафиксированы землетрясения магнитудой 5,3 и 5. О происшествии сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

Эпицентры землетрясений находились в 7 и 6 километрах к северу от столицы. Очаги обнаружены на глубине в 10 километров. На текущий момент данные о пострадавших и разрушениях не поступали.

Ранее мы сообщали о том, что две трети россиян регулярно работают сверх нормы без дополнительной оплаты, гласит исследование Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ). В рейтинге Россию обогнали Хорватия, Греция и Польша. В этих странах оказались самые низкие заработные платы. 

Теги: землетрясение, хорватия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Мировые новости,

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