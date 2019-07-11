НИУ ВШЭ: 64% россиян регулярно работают сверхурочно

Компенсацию за сверхурочный труд получает только треть сотрудников.

Две трети россиян регулярно работают сверх нормы без дополнительной оплаты. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

Россия заняла четвертую строчку среди стран, в которых распространены нестандартные трудовые графики. В России 64% граждан трудятся вечером, ночью и на выходных. Компенсацию за сверхурочный труд получает только треть сотрудников.

Эксперты рассказали, что доля трудящихся сверхурочно может быть еще больше, так как исследование проводилось только по основному месту работы. А многие россияне работают неофициально или на фрилансе.

В рейтинге Россию обогнали Хорватия, Греция и Польша. В этих странах оказались самые низкие заработные платы. А вот в Израиле и Нидерландах сверхурочно трудятся только 44 и 49% соответственно. При этом в Нидерландах рабочая неделя составляет 27 часов.

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Видео: Piter.TV