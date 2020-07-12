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В Херсонской области на территории заброшенного инкубатора обнаружили оружие и боеприпасы

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По предварительным данным, территория инкубатора раньше являлась тренировочной базой Службы безопасности Украины.

В Херсонской области на территории заброшенного инкубатора полицией обнаружено оружие и боеприпасы. Об этом сообщили на сайте МВД МЕДИА.

Оружие и боеприпасы обнаружили сотрудники полиции в ходе проведения проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в городе Скадовске. По предварительным данным, территория инкубатора раньше являлась тренировочной базой Службы безопасности Украины.

Всего было обнаружено три ручных противотанковых гранатомета, 237 патронов калибра 5,45 мм и 4 патрона калибра 308 мм. Обнаруженные предметы направили проведения экспертизы в ЭКЦ ГУ МВД России по Херсонской области.

Ранее мы сообщали, что в МВД предотвратили заказное убийство в Кабардино-Балкарии.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: боеприпасы, инкубатор, оружие, херсонская область
Категории: Лента новостей, Новости России,

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