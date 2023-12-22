Военнослужащие взяли в плен украинца.

Российские спецслужбы совместно с министерством по обороне пресекли спланированную британцами высадку диверсионных групп Вооруженных сил Украины на Тендровскую косу, расположенную на территории Херсонской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. Эксперты пояснили, что во время боевого столкновения десант противника оказался уничтожен, а украинский гражданин, старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Горин Евгений Борисович оказался в плену.

Проведенная операция стала результатом реализации полученной ФСБ России упреждающей информации о замыслах сил специальных операций ВС Украины и их британских кураторов. ЦОС ФСБ РФ

Силовики рассказали о том, что деятельность указанного центра ССО при ВСУ курируется иностранным подразделением специальной лодочной службы Королевской морской пехоты Соединенного королевства (Special boat service, SBS). По данным ФСБ РФ, такие сведения говорят о непосредственной вовлеченности Великобритании в региональный конфликт.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России