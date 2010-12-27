В Хабаровском крае медики борются за жизнь семьи, которая хотела излечиться личинками паразитов

Люди начитались в интернете о пользе некоего препарата и проглотили взвесь с личинками паразитов.

В Хабаровском крае семья из трех человек поступила в больницу в тяжелом состоянии, "полечившись" личинками паразитов.

Сообщается, что медики борются за жизнь 3х человек, родителей и ребенка, которые поступили в больницу с диагнозом "трихинеллёз". Как выяснилось, родители прочитали в интернете о чудодейственном лекарстве, которое повышает иммунитет. Родители купили "чудо лекарство", которое представляет из себя взвесь живых личинок трихинелл - разновидности червей-паразитов, выпили сами и дали ребенку. Через 2 недели они по "скорой" поступили в больницу в тяжелом состоянии.

Следователи разбираются с создателем вакцины, у которого нет медицинского образования. Он ветеринар.

трихинеллёз — заболевание, вызываемое паразитами, характеризующееся лихорадкой, миалгиями, отеком лица, кожными сыпями, эозинофилией крови, а при тяжелом течении — поражением внутренних органов и центральной нервной системы. Федеральная служба в сфере здравоохранения

Трихинеллы первоначально располагаются в кишечнике. В течение 1—2 дней после заражения начинаются такие симптомы, как тошнота, изжога, диспепсия и диарея; тяжесть этих симптомов зависит от степени заражения. Позднее, в зависимости от расположения паразита в различных частях тела, могут появиться головная боль, лихорадка, озноб, кашель, отеки, боль в суставах и мышцах, зуд.

Большинство симптомов может наблюдаться в течение нескольких лет. В самом опасном случае паразит проникает в центральную нервную систему. Он не может там выжить, но причиняет ущерб, достаточный для получения серьёзного неврологического расстройства (например, атаксии или паралича дыхательных путей) и даже смерти.

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