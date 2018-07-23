В Хабаровском крае 35-летний мужчина задушил сожительницу, распилил тело и выбросил в мусор

Ранее этот мужчина отсидел 10 лет за убийство сожительницы.

Жуткое убийство потрясло жителей поселка Солнечный в Хабаровском крае в минувшие выходные.

Утром 22 июля мужчина в мусорном контейнере обнаружил человеческую ногу и вызвал правоохранителей. При осмотре других контейнеров были обнаружены другие останки тела женщины. Личность погибшей удалось быстро установить, она проживала в одном из домов по соседству. В ходе следственных действий был установлен и подозреваемый в жутком убийстве. Им оказался 35-летний сожитель женщины. Во время допроса мужчина дал признательные показания.

В ночь с 21 на 22 июля между сожителями произошел конфликт, в ходе которого женщина оскорбила мужчину, и тот разозлился. Мужчина напал на женщину и задушил ее. После чего подозреваемый при помощи пилы расчленил женщину и вынес останки из дома, выбросив их в мусорные контейнеры.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следственный комитет сообщает, что в 2006 году мужчина был осужден за аналогичное преступление - убийство сожительницы. Он вышел на свободу в 2016 году.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СК РФ по Хабаровскому краю