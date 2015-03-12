В Хабаровске будут судить мужчин, которые сбывали в 11 магазинах города немаркированные сигареты

В МВД направили материалы уголовного дела на рассмотрение в суд.

Российские правоохранительные органы Хабаровскому краю завершили расследование уголовного дела по пунктам "а" и "б" части 6 статьи 171.1 УК РФ. Обвинения в незаконной реализации табачной продукции предъявлены организатору криминальной схемы (38-летнему жителю Еврейской автономной области), а также двум хабаровчанам 40 и 39 лет. Известно, что подозреваемые в одном из мессенджеров нашли продавца, который реализует сигареты по ценам значительно ниже рыночных и без соответствующих документов. Далее табачная продукция проходила через транспортную компанию, а затем перемещалась в гаражные боксы. Нелегальный товар сбывался в 11 торговых точках города Хабаровска.

Всего их было четыре: один располагался в Еврейской автономной области и принадлежал сестре главаря, три других помещения были арендованы в Железнодорожном районе краевого центра для складирования товара. пресс-служба МВД РФ

Во время обысков полиция изъяла из гаражных боксов, торговых точек и транспортной компании продукцию на общую сумму в 46 миллионов рублей. Задержание фигурантов расследования проводилось при участии сотрудников ФСБ РФ. Сейчас материалы дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в судебную инстанцию для рассмотрения по существу. Лидеру криминальной группы и одному из обвиняемых на период проведения следствия избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий, в отношении третьего подозреваемого – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

По делу о взятке арестован петербургский полковник полиции.

Фото и видео: МВД медиа