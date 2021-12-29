Внутри страны эпиддокументы не будут действовать.

В Грузии отменили систему "ковид-паспортов". Об этом на брифинге с журналистами рассказал руководитель местного оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Запись выступления чиновника опубликована на сайте правительства. Ранее ковид-документы были необходимы для посещения общественных мест, событий.

Решение обосновано тем, что число заражений значительно увеличилось и эта система теперь менее эффективна. Внутри страны зеленые паспорта не будут обязательны. Георгий Гибрадзе, грузинский чиновник

Стоит уточнить, что "ковид-паспорта" все еще необходимы для тех людей, которые желают выехать за границу. При этом внутри государства, несмотря на массовое заражение пациентов "омикроном", эпидемиологическая ситуация поддается контролю со стороны властей. В Тбилиси напомнили, что самым действенным способом для завершения пандемии остается вакцинация граждан.

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Фото и видео: Facebook / საქართველოს მთავრობა

