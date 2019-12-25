Законопроект является приоритетным для депутатов.

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала. Изменения подготовлены в в соответствии с поручениями президента, озвученными Федеральному собранию. Об этом сообщили в "РИА Новостях" со ссылкой на представителей политической партии "ЕР". В Генсовете подчеркнули, что инициатива Владимира Путина должна быть изучена и по возможности принята как можно быстрее. Сейчас это является приоритетом.

Правки предусматривают продление программы до завершения 2026 года. Также выплаты будут ежегодно индексироваться. Деньги будут выплачивать тем семьям, в которых ребенок появился с 1 января 2020 года. Им положено от государства по 466617 рублей. При рождении или усыновлении еще одного ребенка выплата достигнет 616617 рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что Водонаева ответила на слова Путина после скандала из-за слов о "быдле".

Фото: Piter.tv

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