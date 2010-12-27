В Госдуме предлагают снова переводить часы на зимнее и летнее время

Депутат Госдумы Андрей Барышев внес законопроект, в котором он предлагает вернуть в Россию сезонный перевод часов. Он объясняет это необходимостью установить более благоприятную систему исчисления времени, которая обеспечит эффективное использование светлого времени суток.

Если этот законопроект примут, то у россиян появится дополнительно почти 200 часов светлого времени суток. Это в свою очередь должно повысить качество жизни россиян.

Депутат предлагает переводить время в последнее воскресенье марта в 02:00 на час вперед и в последнее воскресенье октября в 03:00 на час назад.

Ранее Госдума приняла закон о запрете оскорбления власти и "фейковых" новостях.

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