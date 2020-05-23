В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста

Ранее эксперт указала на сокращение рабочих мест, которые необходимо предоставить молодым людям.

В Госдуме оценили прогноз о возможном снижении пенсионного возраста в связи с кризисом, вызванном пандемией коронавируса. Об это сообщает РИА "Новости".

Ранее мы писали об интервью доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой, где она сказала о сокращении рабочих мест и необходимости предоставления работы молодым специалистам. Она указала на то, что в отличии от людей нынешнего предпенсионного возраста, молодежь еще не успела заработать себе пособия.

Глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов считает, что, несмотря на кризис, перспектива снижения пенсионного возраста в России слабореализуема.

Потому что достаточно большие средства экономят [власти] из-за того, что меньше граждан выходят на пенсию, несмотря на то что у нас сейчас идет еще переходный период

Ярослав Нилов

Депутат также добавил, что не исключает введение особых мер поддержки для различных отраслей, усиление работы центров занятости, увеличение потенциала для переквалификации и так далее.

Видео: YouTube / Dmitry Puchkov