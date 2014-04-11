В Госдуме предупредили о новом масштабном кризисе в мировой экономике

Депутат считает, что с коронавирусом кризис не уйдет.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что в ближайшие годы мировую экономику ожидает новый масштабный кризис. По словам депутата, Великая Депрессия по сравнению с ним покажется детской игрушкой. Об этом Макаров сообщил во время выступления на парламентских слушаниях в Госдуме.

Он подчеркнул, что во всем мире эксперты предсказывали экономический кризис в 2020 году.

"Тот экономической кризис, о котором все говорили, не пришел в 2020 году и уж тем более с ковидом не закончится. Он и не начинался", - сказал парламентарий.

По его словам, кризис не начался, потому что коронавирус заливали деньгами.

"В результате мы видим, эти триллионы долларов пошли на рынок commodities, на рынок ценных бумаг. В результате пузырь, который был очень сильно надут и так до 2020 года, стал огромным. Когда он лопнет – мы столкнемся с кризисом, рядом с которым Великая Депрессия покажется детскими игрушками", - подчеркнул Макаров.

Андрей Макаров считает, что Россия должна подготовиться к встрече с этим экономическим кризисом.

Фото: pixabay