Депутат Госдумы хочет заблокировать сайты для знакомств

На данный момент подобные сайты приводят лишь к встречам с аферистами и сексом на одну ночь.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева хочет заблокировать приложения и сайты знакомств. В целом, она вообще против интернета. Об этом сообщают российские СМИ.

Плетнева считает, что уничтожение таких сервисов будет способствовать развитию "правильных" отношений. На данный момент такие сайты приводят к встречам с аферистами и сексом на одну ночь.

Я была бы полностью согласна [ограничить доступ к площадкам для интернет-знакомств], и чтобы вообще интернет ограничить, ведь все, что негоже, оттуда черпают наши и дети, и молодежь, и старики уже там сидят. Сплетни там всякие, вранье. Люди думают, что это место, где можно любого человека опорочить и ни за что не отвечать. Тамара Плетнева, депутат Госдумы

Депутат вспомнила времена, когда лиди знакомились в автобусах, на улице, потом создавали семьи. А сейчас "нажали на кнопочку, совпало — давай, да?". Плетнева сделала акцент на том, что она возглавляет комитет именно "нормальной семьи".

Ранее Плетнева попросила россиянок не вступать в интимные связи с иностранцами.

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