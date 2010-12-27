В Госдуме предложили упразднить несколько платежных квитанций и ввести единый документ на оплату ЖКХ

В вычислительном центре последовательно придерживаются концепции Единого платежного документа (ЕПД). Платежная квитанция центра позволяет легко оплачивать практически всю квартплату, а также взнос на капитальный ремонт. Возможности ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» позволяют включить в ЕПД индивидуальное потребление газа и электроэнергии.

В Государственной Думе рассматривают введение единого платёжного документа на оплату жилищно-коммунальных услуг вместо нескольких платежных квитанций. Об этом сообщает Российская газета.

В 2018 году собственников перевели на прямые договора с поставщиками коммунальных услуг. Владельцы недвижимости начали получать несколько платежных документов. В связи с этим участились случаи, когда в квитанциях указано неверное число собственников. Согласно данным госжилинспектора России, за прошлый год порядка 60% обращались с неточными или "непонятными для граждан начислениями за потребительские услуги".

Директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева отметила, что чиновники не первый раз рассматривают возможность ввести единый платежный документ за услуги ЖКХ. В некоторых регионах страны уже функционируют расчетные центры, но ошибки все равно случаются. Светлана Разворотнева также подчеркнула важность введения не только единого документа, но и индивидуального кода, закрепленного за каждым собственником.

В вычислительном центре последовательно придерживаются концепции Единого платежного документа (ЕПД). Платежная квитанция центра позволяет легко оплачивать практически всю квартплату, а также взнос на капитальный ремонт. Возможности ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство" позволяют включить в ЕПД индивидуальное потребление газа и электроэнергии.

ВЦКП производит расчет размера платы за жилищно-коммунальные услуги, формирует и печатает Единые платежные документы "Счет", и далее, в рамках "Комплексной" модели, перечисляет полученные от граждан денежные средства в адрес управляющих, ресурсоснабжающих организаций, поставщиков услуг и НО "Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", то есть осуществляет "расщепление" платежей.

пояснили в ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство"

Подобное взаимодействие дает преимущества жителям, управляющим организациям и поставщикам ресурсов и прочих услуг. Единый платежный документ позволяет получать высокую среднегодовую собираемость платежей – 98%.

ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство" напоминают, что жители могут без комиссии оплатить квитанции с помощью онлайн сервисов: на сайте www.kvartplata.info, через мобильное приложение "ЖКХ+", в Личном кабинете или осуществить оплату в более чем 4 000 пунктах приема платежей в Петербурге.

Таким образом, ресурсоснабжающие организации (РСО) напрямую получают оплату за поставленный коммунальный ресурс. Кроме средств за жилищно-коммунальные услуги, управляющие компании обеспечивают себя необходимым инструментарием для наиболее эффективной работы. Речь идет о программном обеспечение, единой базе данных по собственникам и нанимателям жилых помещений, многоуровневой системе построения отчетов и техподдержке.

Фото: ok.ru